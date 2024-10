KMSK Deinze-coach Hernan Losada waarschuwt tegenstanders al even nadat faillissement net vermeden werd

KMSK Deinze heeft een faillissement maar net kunnen vermijden. De club vond nieuwe investeerders waardoor het gewoon kan blijven bestaan.

Het zag er even bijzonder slecht uit voor KMSK Deinze. De club stond op de rand van het faillissement nadat ACA Football Partners de geldkraan plots dichtdraaide.

Er moest een nieuwe overnemer gevonden worden, en snel. En net op het nippertje gebeurde dat. Een Luxemburgse investeringsgroep nam over van ACA FP.

Zaterdag neemt KMSK Deinze het op tegen Jong Genk. Coach Hernan Losada ziet dat iedereen bij de club weer helemaal mee is. "De redding geeft een mentale boost aan iedereen die nauw bij deze schitterende club betrokken is", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ik heb veel respect voor alle mensen die zich in deze moeilijke periode belangeloos voor Deinze zijn blijven inzetten. We komen hier zeker sterker uit", waarschuwt Losada de tegenstanders. "We kunnen nu opnieuw enkel met voetbal bezig zijn. We hebben de match tegen Jong Genk perfect kunnen voorbereiden. Iedereen staat op scherp."

Deinze begon aan het seizoen met grote ambities. De club wil vol voor promotie gaan en dat werd afgelopen zomer ook duidelijk door de transfer die gedaan werden.