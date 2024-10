Zware tegenvaller voor Standard: belangrijke speler opnieuw enkele weken buiten strijd

Zeer slecht nieuws voor Ivan Leko. Nathan Ngoy zal de Waalse derby missen en zou nog weken afwezig kunnen zijn.

Na een verrassend goede start van het seizoen staat Standard weer in de rechterkolom. Maar als Standard wint van Sporting Charleroi op zondag, zouden de Rouches opnieuw in het spoor treden van de teams die strijden om de Champions Play-Offs.

Een belangrijke wedstrijd voor de Luikenaars, die Ivan Leko moet voorbereiden zonder verschillende spelers. Marlon Fossey raakte geblesseerd aan de knie tijdens de interlandbreak en is onzeker, net als Aiden O'Neill, die ziek is. Op de persconferentie van vrijdagmiddag zal Leko meer details geven over de gezondheidstoestand van de twee spelers.

Maar de wedstrijd voorbereiden zonder de zekerheid te hebben dat hij kan rekenen op zijn vaste rechtsachter en zijn captain op het middenveld, is niet ideaal. Zeker nu er nog een belangrijke speler out is...

Na zijn kwetsuur aan de rechterknie tijdens de wedstrijd tegen Westerlo is Nathan Ngoy opnieuw geblesseerd geraakt. De jonge centrale verdediger, door Leko vóór de start van het seizoen beschreven als "zijn beste verdediger", zou mogelijk zelfs enkele wedstrijden moeten missen.

In de verdediging zullen Lucas Noubi en Alexandro Calut strijden om een plaats naast Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet en David Bates, tenzij Leko besluit tactisch iets te veranderen. Souleyman Doumbia keert langzaam terug, maar zou nog steeds niet fit genoeg kunnen zijn voor deze Waalse kraker.