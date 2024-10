Ivan Leko zegt hoe het nu zit met Arnaud Bodart bij Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arnaud Bodart zit voorlopig op een zijspoor bij Standard. Hij wou deze zomer een toptransfer maken, maar die kwam er helaas niet.

Het is geen gemakkelijke situatie voor Arnaud Bodart, maar ook niet voor de club. De keeper wilde tijdens de zomermercato vertrekken op Sclessin, maar uiteindelijk kwam er geen transfer uit de bus.

En dus is het niet eenvoudig op dit moment. “Hij traint met de groep mee”, vertelt trainer Ivan Leko aan Het Laatste Nieuws. “Zodra we in matchvoorbereiding gaan, werkt hij individueel.”

Alles wat er gaande is, is tussen Bodart en de club zelf. Daar heeft Leko niks mee te zien. “Hij wilde in de zomer een transfer maken — niet onlogisch na zes jaar — maar de keepersmarkt kwam niet op gang.”

Op een bepaald moment moesten er keuzes gemaakt worden richting de competitiestart. “Als staf moet je de groep beschermen en voor een gezond klimaat zorgen. Ik besef dat het moeilijk is voor Arnaud.”

Zelfs een horrormatch van Epolo op Anderlecht doet Leko niet van gedacht veranderen. “Bodart was de kapitein en speelde alles, maar onze communicatie hierover is glashelder geweest. Het zou niet correct zijn naar Epolo toe om hem nu te wisselen. En we moeten niet vergeten dat hij ook 6 clean sheets heeft.”