Nog niet verleerd: Ritchie De Laet maakt indrukwekkend debuut bij nieuwe club

De veteranen van Wijnegem hebben vrijdagavond hun eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Hoewel het team met 4-7 verloor van Sint-Job, maakte Ritchie De Laet een opvallende debuut.

De 35-jarige ex-speler van Antwerp viel in en maakte twee doelpunten. Spijtig voor hem was dit niet voldoende voor een overwinning.

De Laet stond volgens GvA op de rechtsbuiten. Ondanks de nederlaag waren de supporters blij met de prestaties van de Belg.

Ritchie De Laet was erg enthousiast toen hij weer op het veld mocht spelen. “Ik heb toch even moeten zoeken naar mijn tweede adem, maar ik heb me geamuseerd. Het niveau valt me reuze mee. Ik kom hier om me te amuseren."

Op het einde van het seizoen nam de verdediger afscheid van het professionele voetbal. Sindsdien is De Laet actief gebleven bij Antwerp, zij het in een andere rol. Hij begeleidt nu jonge talenten bij de U16 en U23 van de club.

In totaal speelde de verdediger 219 wedstrijden voor de Great Old. Met Antwerp won hij de titel en tweemaal de Beker van België.