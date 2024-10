Thibaut Courtois laat zich uit over zijn concurrent: "Het is moeilijk voor hem..."

Thibaut Courtois is terug in topvorm, en dus zal Andriy Lunin opnieuw genoegen moeten nemen met een plaats op de bank. De Oekraïner bijt op zijn tanden, na een schitterende periode vorig seizoen.

Thibaut Courtois (32 jaar) sprak maandag met de pers, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund in de Champions League. De Belgische doelman is terug van een kleine blessure en heeft afgelopen weekend al een schitterende prestatie geleverd in de competitie.

Na maanden afwezigheid vanwege twee ernstige blessures op rij, heeft Courtois eindelijk zijn ritme teruggevonden. Dit waarschijnlijk tot de teleurstelling van Andriy Lunin, de nummer 2 van Real, die bij de club is gebleven maar niet zo vaak de kans zal krijgen als vorig seizoen.

"Ik weet dat het moeilijk voor hem is. Hij is een geweldige keeper, hij en Fran (Gonzalez) trainen heel goed. Maar ik voel me op mijn best en bewijs bij elke training dat ik mijn plek verdien", zegt Courtois.

"Maar mijn doel is ook om de andere keepers te helpen verbeteren. Deze concurrentie is goed voor Lunin en mij. Ik weet dat het moeilijk voor hem is na zoveel gespeeld te hebben vorig seizoen, maar hij is een uitstekende keeper en dat verandert niets", besluit de Belgische doelman.

Real Madrid ontvangt Borussia Dortmund dinsdag om 21.00 uur. Los Blancos wonnen hun eerste Champions League-wedstrijd tegen Vfb Stuttgart, maar verloren vervolgens van Lille en staan daarom een beetje onder druk.