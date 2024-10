Thibaut Courtois 'stoeft' met zichzelf na comeback bij Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid won afgelopen weekend met 1-2 bij Celta de Vigo. Onze landgenoot Thibaut Courtois speelde een belangrijke rol in die overwinning.

Thibaut Courtois maakte afgelopen weekend zijn comeback in doel bij Real Madrid. En dat deed onze landgenoot met verve. Hij pakte tegen Celta de Vigo uit met een cruciale redding.

“Ik doe gewoon mijn job. Ik sta er om ballen tegen te houden”, zei Courtois op de persconferentie in aanloop naar het duel in de Champions League met Borussia Dortmund.

“Ik probeer mezelf zo groot mogelijk te maken als een aanvaller op me afstormt. Het is een techniek die ik goed onder de knie heb en het werkt goed”, ‘stoeft’ hij met zichzelf.

Real Madrid heeft wat goed te maken na de nederlaag tegen Lille op de vorige speeldag van het kampioenenbal. “We moeten nog wat zoeken naar de automatismen. Met Carvajal en Alaba missen we ook twee belangrijke spelers. Ik geloof dat alles goedkomt met ons, want het is absoluut niet zo erg als het lijkt.”

Wellicht staat Courtois tegen Dortmund weer onder de lat en wordt Andriy Lunin opnieuw reservedoelman. “Die concurrentiestrijd zorgt ervoor dat ik beter word. Hij een geweldige keeper en ik weet zeker dat hij ons zal blijven helpen.”