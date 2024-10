🎥 Thibaut Courtois maakt indrukwekkende comeback bij Real Madrid en is klaar voor clash tegen Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois maakte zaterdagavond zijn terugkeer onder de lat voor Real Madrid. Na een lichte liesblessure stond hij weer in de basis op het veld van Celta de Vigo.

De Belgische keeper had de eerdere wedstrijd tegen Villarreal moeten missen, maar verraste iedereen door deze week al weer in topvorm te trainen. Zijn herintrede kwam, precies op het juiste moment voor de Koninklijke.

Al vanaf de aftrap was het duidelijk dat Courtois zijn plaats weer met overtuiging innam. In de eerste helft hielp hij zijn team op cruciale momenten met een aantal indrukwekkende reddingen, waaronder een miraculeuze redding in een één-op-één situatie.

Real Madrid nam nadien de leiding in de wedstrijd dankzij een doelpunt van Kylian Mbappé. Het eerdere optreden van Courtois zorgde ervoor dat Madrid met een voorsprong de kleedkamer inging.

In de tweede helft bouwde Real hun voorsprong verder uit met een doelpunt van Vinicius Jr. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 1-2 voor Real Madrid, waarmee ze opnieuw belangrijke punten verzamelden in de titelstrijd.

Luka Modric

Bovendien schreef Luka Modric geschiedenis door de oudste speler te zijn die ooit minuten maakte voor Real Madrid. Volgende week zaterdag ontvangt Real Madrid aartsrivaal Barcelona in de Classico.