Club Brugge keerde met lege handen terug naar huis na verdienstelijke wedstrijd tegen AC Milan: "Langs de ene kant ben je trots, maar..."

Club Brugge ging dinsdag met 3-1 onderuit tegen AC Milan. Blauw-zwart speelde een goede partij, maar kon alweer niet winnen. Club krijgt heel wat complimenten, maar daarmee worden nog geen punten gepakt.

Club Brugge speelde een verdienstelijke partij tegen AC Milan, maar door het kwaliteisverschil en de redelijk vroege rode kaart voor Raphael Onyedika, werd er verloren. Er was lange tijd hoop, tot Milan-coach Fonseca enkele gouden wissels deed.

Club Brugge-coach Nicky Hayen wil absoluut blijven verdergaan op deze manier, alleen moeten er nog wel punten volgen. "We moeten op deze manier blijven verderwerken. Dit is nu een beetje de rode draad doorheen het seizoen. De wedstrijd tegen Dortmund ook, we presenteerden ons goed en hadden veel kansen tegen echte topclubs."

Club Brugge speelde zo'n 75 minuten geweldig tegen Borussia Dortmund, maar ook hier was de efficiëntie zoek. "Maar dan moet je wel de kansen die je krijgt afmaken. Zo simpel is het. Op deze manier willen we blijven verderwerken."

"Langs de ene kant ben je trots, ook over het feit dat we die positieve commentaren krijgen, maar langs de andere kant blijf je wel met nul punten achter. Uiteindelijk is het wel de bedoeling om die te pakken. Zeker in de Champions League moeten we gewoon efficiënter zijn."

Door de overwinning tegen Sturm Graz telt Club momenteel drie punten in de Champions League, al kan het doelsaldo van -4 nog wel voor problemen zorgen. Op 6 november wordt de volgende CL-wedstrijd gespeeld tegen Aston Villa dat al 9 op 9 pakte zonder een tegendoelpunt te slikken.