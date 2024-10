Heel opmerkelijk probleem bij KAA Gent: negatief record van twee jaar geleden lijkt zelfs te gaan sneuvelen

KAA Gent kampt met een opmerkelijk probleem: de Europese thuiswedstrijden trekken beduidend minder publiek dan reguliere competitiewedstrijden.

Dit seizoen verkocht de club slechts 6.340 abonnementen voor de drie thuiswedstrijden in de Conference League, waarvan 2.000 aan businessklanten die deze wedstrijden al in hun 'competitiepakket' hadden, schrijft Het Nieuwsblad. In vergelijking met de Jupiler Pro League is het verschil in verkochte abonnementen aanzienlijk. Deze dalende opkomst vertaalt zich rechtstreeks in financiële verliezen voor de club.

De organisatie van een Europese wedstrijd kost KAA Gent zo'n 100.000 euro per keer, waarbij aanzienlijke bedragen worden uitgegeven aan energie, personeelskosten en het afdekken van niet-UEFA-sponsors. Ondanks toegankelijke ticketprijzen, met mini-abonnementen voor drie wedstrijden vanaf 40 euro, blijft de publieke belangstelling laag.

Voor sommige fans spreken de tegenstanders, zoals Molde en Omonia Nicosia, niet voldoende aan. Ook ongunstige aanvangsuren, zoals wedstrijden die om 18.45 uur starten, ontmoedigen velen om naar het stadion te komen.

Zelfs met de UEFA-premies blijft een verlieslatende wedstrijd een mogelijkheid. In de Conference League levert een overwinning 400.000 euro op, maar zonder die zege, zoals mogelijk tegen Molde, lijdt de club verlies.

De aantrekkingskracht van de Conference League blijkt beperkt te zijn; dit seizoen lijkt KAA Gent moeite te hebben om zelfs het laagterecord van 7.813 toeschouwers, neergezet tegen Shamrock Rovers twee seizoenen geleden, te vermijden.