Noa Lang zegt welke boodschap hij in de camera schreeuwde toen hij scoorde op PSG

Noa Lang scoorde deze week in de Champions League tegen PSG. Nu heeft hij ook gezegd welke boodschap hij in de camera verkondigde.

Noa Lang vierde op geheel eigen wijze zijn doelpunt waarmee hij PSV Eindhoven in de Champions League op voorsprong bracht tegen Paris Saint-Germain. Met een boodschap in de camera.

Alleen, die boodschap was niet te horen in het Parc des Princes. De ex-speler van Club Brugge vertelde achteraf dan maar wat hij precies wou zeggen na zijn doelpunt.

“Ze weet van Noano is the baddest”, was hetgeen de Nederlander te verkondigen had. Bij Ziggo Sport legde hij achteraf uit wat hij bedoelde.

“Het is een zin uit mijn nieuw liedje ‘Damage’, dat vrijdag uitkomt”, aldus Lang. “Gaat weer viraal”, voegde hij er doodleuk nog aan toe.

Noa Lang wil naast zijn voetbalcarrière het ook ver schoppen in de muziekwereld. Eerder bracht hij al een nummer ‘7K Op Je Feestje’ uit. Dat leverde meer dan 10 miljoen streams op Spotify op.