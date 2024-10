Vier sterkhouders moeten thuisblijven, maar dit is de reden waarom Denkey wel moet spelen

Cercle Brugge speelt zo meteen in de Conference League. Enkele sterkhouders krijgen de nodige rust en blijven thuis.

Het was vreemd opkijken, toen Cercle Brugge bekendmaakte dat het vier sterkhouders thuis liet voor de Europese wedstrijd in IJsland. Voor Rembert Vromant echter niet.

“We hebben deze beslissing weken geleden al genomen”, bekende Rembert Vromant. “Dat is ook transparant en volledig in overleg met de staf gebeurd. Wij maken gebruik van data en volgen op wie over zijn limieten zit en rust kan gebruiken.”

De reis van twee keer vier uur is niet aangewezen voor iemand die op donderdag en zondag moet presteren. Volgens Vromant is Muslic akkoord met de zaak, al zijn er ook andere geluiden te horen.

“Zondag spelen we een belangrijke match op Union en we hebben deze jongens dan hard nodig. Natuurlijk is het moeilijk om dat uit te leggen aan die mannen, zij willen altijd en alles spelen. Miron Muslic en de staf weten en willen dat ook. Meer dan 80% van de spelers in de selectie voor Vikingur zijn dan ook door Miron gekozen.”

Dat Kevin Denkey wel moet spelen, heeft dan weer te maken met een mogelijke transfer. En dan is een Europese wedstrijd wel nodig voor hem.

“Begin van de zomer kregen we een concreet bod van ruim 10 miljoen euro van een Europese middenmotor, maar we besloten om nog te wachten. De markt is toen gekanteld en de vraag viel terug. Er waren nog mogelijkheden maar niet wat we voor ogen hadden”, zegt Vromant nog.

“Recent heb ik hem wel bij mij geroepen omdat hij momenteel op het veld niet meer de Kévin Denkey is die hij hoort te zijn. Ik heb hem uitgelegd dat ik nu als scout ook zou twijfelen om hem te nemen. Hem kennende zal hij daar zeker iets mee en aan doen.”