Yari Verschaeren komt met opvallende woorden over Hans Vanaken

Yari Verschaeren debuteerde in 2018 bij RSC Anderlecht. Zes jaar later is er nog altijd geen groot transfergerucht over hem geweest.

Jesper Fredberg stak na vorig seizoen niet onder stoelen of banken dat bepaalde spelers deugd zouden hebben van een andere omgeving om zich te ontwikkelen. Daar bedoelde hij ongetwijfeld ook Yari Verschaeren mee. Sinds hij bij Anderlecht in 2018 zijn debuut maakte werd er nog geen ronkende ploeg aan hem gelinkt. “Ik heb een discrete entourage”, lacht Verschaeren in Het Nieuwsblad. “Kijk, als ik echt had gewild, had ik al elders kunnen zitten. Er is ook wat pech mee gemoeid. In de periodes dat ik echt goed draaide, liep ik dikwijls een zware blessure op en moest er niet meer gesproken worden over een transfer.” De vergelijking met Hans Vanaken van Club Brugge wordt snel gemaakt, als een Belg lange tijd in de Jupiler Pro League speelt. Hij speelt er 10 jaar, maar pakte ondertussen wel al 6 landstitel met blauwzwart. “Als ik mijn carrière op dezelfde manier kan beëindigen als Hans Vanaken, teken ik direct. Maar op dit moment zitten er toch nog andere plannen in mijn hoofd. Een buitenlands avontuur, ja. Ik weet niet of Vanaken al op zijn 23ste kon zeggen of hij altijd bij Club zou blijven. Ik hoop Anderlecht wel te verlaten met een trofee op zak.”