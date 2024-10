Genk-coach Thorsten Fink heeft KAA Gent goed bestudeerd en weet hoe hij het de match zal aanpakken

KRC Genk neemt het dit weekend op tegen KAA Gent. Bij de Limburgers beschikt coach Thorsten Fink over al zijn basisspelers.

KRC Genk kon de afgelopen weken niet rekenen op Carlos Cuesta. De Colombiaan moest ook de interlandperiode missen door een blessure. Nikolas Sattlberger kwam dan weer met een kwetsuur terug van zijn interlands.

Maar beide spelers zijn weer beschikbaar voor de wedstrijd tegen KAA Gent. Daarmee beschikt Fink nu weer over al zijn basisspelers.

"Ik ben blij om de aanwezige kwaliteit in de selectie te zien", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg. "Dat is ook goed, met deze wedstrijd tegen Gent in het vooruitzicht."

Fink heeft zijn tegenstander al goed bestudeerd. "Zij zijn een goed team, dat bovendien actief is in de Conference League. Ik heb maar een stukje van hun wedstrijd van gisteren tegen Molde gezien, maar ik ken hun kwaliteiten."

"Zij hebben goede spelers, maar wij hebben ook een goed team. Zij zullen ons willen pressen, maar wij hebben snelle spelers zoals Sor om dat tegen te gaan. Plus Tolu die een bal kan bijhouden. Want ook wij zullen de bal willen hebben in de beginfase van de wedstrijd", besluit de Duitse coach.