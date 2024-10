Krijg Sébastien Pocognoli Union SG weer op de rails? "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt..."

Union Saint-Gilloise heeft donderdag verloren van Midtjylland in de Europa League (1-0). Alweer werd er niet gescoord, toch een serieus probleem bij de Brusselaars.

Union Saint-Gilloise verliet opnieuw gefrustreerd het veld na de wedstrijd tegen Midtjylland. Tegen een tamelijk haalbare kaart als de Deense club hebben de mannen van Sébastien Pocognoli kansen gemist. Allemaal.

Een pijnlijke 1-0 nederlaag, vooral gezien wat de Unionisten in deze wedstrijd creëerden. Geen tijd om te treuren, want vanaf zondag wacht de belangrijke wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Tijdens de persconferentie op vrijdag liet Pocognoli zich uit over de moeilijke periode waar zijn club doorheen gaat. "Persoonlijk heb ik nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière als speler", vertelde hij volgens Sudinfo.

"We bieden goed voetbal. We spelen gestructureerd. We tonen een goede houding. Maar telkens is er dat gevoel van frustratie aan het einde van de wedstrijd."

De coach wil ook de positieve punten benadrukken. "Desondanks ben ik bewonderend over de mentaliteit van de groep. Hoewel er donderdag veel teleurstelling was, heb ik niet het gevoel dat de spelers zich erbij willen neerleggen. Het is een feit: de spelers zijn opnieuw klaar om te vechten."