STVV-coach Felice Mazzu spreekt zich uit over "overdreven sanctie": "Zo gaan ze nog veel spelers langdurig moeten schorsen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Felice Mazzu is echt niet blij met de sanctie die sterkhouder Billal Brahimi kreeg na de wedstrijd tegen KRC Genk. Hij is drie speeldagen geschorst.

STVV-speler Billal Brahimi kreeg in de Limburgse derby een rode kaart waar hij sowieso een schorsing voor zou krijgen. Maar nadien liet hij zich nog even gaan tegenover Wesli De Cremer die vierde ref was.

Uiteindelijk kreeg hij drie speeldagen schorsing voorgeschoteld. Eén voor zijn rode kaart en twee voor zijn uitlatingen tegenover de arbitrage.

Een jammere zaak voor STVV, dat zo even niet kan rekenen op zijn sterkhouder. Coach Felice Mazzu is duidelijk heel ontevreden over de uitspraak.

"Dat is een zwaar verdict, overdreven zelfs. Ik ben hier niet blij mee", begon hij bij Het Belang van Limburg. "Kijk, het is duidelijk dat Brahimi een sanctie moest krijgen na zijn uitlatingen. Ik vind het goed dat hij meteen zijn excuses heeft aangeboden aan de arbitrage, want zij verdienen ons respect."

"Maar dat de bond daarna een voorbeeld wilde stellen met zo’n zware sanctie, vind ik overdreven. Als zij dit doen, gaan ze nog veel spelers langdurig moeten schorsen als die zich in een moment van frustratie laten gaan", besluit hij.