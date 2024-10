MLS-club zou al gesprekken met Kevin De Bruyne gestart zijn

Kevin De Bruyne zou gesprekken zijn aangegaan met een club uit de MLS. De Rode Duivel moet ook aan zijn toekomst denken en heeft een transfer naar de MLS of Saoedi-Arabië ook nooit uitgesloten.

Volgens het medium GiveMeSport heeft San Diego FC, een club uit de MLS, gesprekken gevoerd met Kevin De Bruyne over een mogelijke transfer. Als hij Manchester City verlaat, zou de Rode Duivel de voorkeur geven aan een overstap naar de Verenigde Staten in plaats van Saoedi-Arabië.

De gesprekken zijn onlangs begonnen en er is nog geen concrete vooruitgang te melden. Een vertrek deze winter is uitgesloten, maar als Kevin De Bruyne zijn contract in Engeland niet verlengt, dat loopt tot 30 juni 2025, zou een transfer denkbaar kunnen worden.

Manchester City wil zijn speler niet laten gaan en zal er alles aan doen om hem te behouden. De Belg zou echter al wel contact hebben gehad met Saoedische partijen, zij het zeer beperkt. Drie clubs zouden geïnteresseerd zijn.

Openstaand voor vertrek

Ter herinnering, de inwoner van Drongen had eerder laten weten, aan de microfoon van HLN, open te staan voor een transfer waar veel geld mee gemoeid is. Saoedi-Arabië werd daarbij met naam genoemd.

Er lijkt nog geen concrete overeenkomst te zijn bereikt, maar wat duidelijk is, is dat als De Bruyne Manchester City verlaat, het zeer waarschijnlijk zal zijn voor de MLS of Saoedi-Arabië. De voormalige Chelsea-speler lijkt momenteel nog steeds in volle overweging te zijn.