Scheidsrechtersbaas heeft plan om Belgische refs op EK en WK te krijgen: "Maar dat is niet goed voor de perceptie"

Jonathan Lardot, de scheidsrechtersbaas van de Belgische voetbalbond, blijft optimistisch over de toekomst van Belgische scheidsrechters op internationale toernooien zoals het EK en WK.

Hij benadrukt dat het niet om individuele referees gaat, maar om de collectieve hoop dat er snel weer een Belgische scheidsrechter op een eindtoernooi zal staan. “Het gaat erom dat er zo snel mogelijk nog eens een Belgische ref op een eindtoernooi moet staan", aldus Lardot in Het Nieuwsblad.

Een terugkerend vraagstuk is waarom Belgische scheidsrechters al zo lang niet meer op een eindtoernooi zijn verschenen. Lardot is stellig in zijn antwoord: “We moeten stoppen met te zeggen dat er te weinig kwaliteit is. Kwaliteit hebben we zeker.”

Hij erkent dat scheidsrechters fouten maken, maar wijst erop dat dit ook in andere landen gebeurt. Het is volgens hem cruciaal om niet alleen de juiste beslissingen op het veld te nemen, maar ook te werken aan andere aspecten zoals de communicatie en het begrip van de verwachtingen van UEFA en FIFA.

De perceptie rondom scheidsrechters is ook een belangrijk onderwerp. Lardot verwijst naar een recente situatie waarin Cristiano Ronaldo zijn onvrede toonde over scheidsrechter Lawrence Visser. “Dat is zelfs heel slecht voor de perceptie", zegt hij.

Hij benadrukt dat zulke reacties vaak voortkomen uit de wedstrijdsituaties en dat het belangrijk is voor scheidsrechters om te reflecteren op hun prestaties. “Lawrence is een professional en wil steeds beter worden. Hij zal zijn wedstrijd analyseren om te begrijpen wat er is gebeurd."

Lardot blijft hoopvol dat er in de toekomst een Belgische scheidsrechter op een groot toernooi zal staan, vooral als er vooruitgang wordt geboekt. “Als er dit jaar nog een Belgische ref promotie maakt naar de elitegroep van UEFA maken we kans", zegt hij. “Het zal nipt worden, maar we gaan er alleszins alles aan doen."