Vriend van Romelu Lukaku droomt van hereniging in Saoedi-Arabië: "Dat zou onze cirkel rond maken"

Zinho Gano, de Belgische spits die momenteel in de tweede klasse in Saoedi-Arabië speelt, hoopt dat zijn vriend en nationale topspits Romelu Lukaku op een dag ook de stap naar het Midden-Oosten zal zetten.

Gano verhuisde eerder dit seizoen naar Saoedi-Arabië en voelt zich er intussen helemaal thuis. De stap naar de competitie in Saoedi-Arabië bleek voor hem een goede keuze, en hij spreekt met veel enthousiasme over zijn nieuwe avontuur. "Romelu en ik hebben het er nog over gehad deze zomer", zegt Gano in HBvL. "Hij raadde me aan om deze kans te grijpen, maar hij zelf wilde zijn verhaal in Europa nog niet afsluiten."

Gano en Lukaku zijn goede vrienden sinds ze bij de jeugd van Lierse samenspeelden. Gano herinnert zich hoe Lukaku deze zomer wachtte op een mogelijk hereniging met Antonio Conte in Italië, een scenario dat op dat moment prioriteit had voor de Belgische spits.

"Hij wachtte tot hij naar Napoli kon", legt Gano uit. "Had dat niet gelukt, dan zou hij misschien wel bij een topclub hier in Saoedi-Arabië hebben gezeten, zoals Al-Hilal. Misschien wordt het iets voor de toekomst," glimlacht hij hoopvol.

Tegelijkertijd erkent Gano dat Anderlecht-fans uitkijken naar een mogelijke terugkeer van Lukaku naar België. Toch kan hij het niet laten om te dromen van een samenwerking met zijn jeugdvriend in het Midden-Oosten. "Het zou fantastisch zijn mochten we hier samen spelen", zegt Gano lachend. "Van de jeugd van Lierse naar Saudi-Arabië: dat zou onze cirkel helemaal rond maken."

De komst van Lukaku zou ook de competitie in Saoedi-Arabië een flinke boost geven, iets waar Gano zelf als speler al van profiteert. "De fans en de sfeer hier zijn echt geweldig", besluit hij. "En ik weet zeker dat Romelu hier net zo goed zou passen."