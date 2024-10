Supporters van Union houden indrukwekkend eerbetoon aan overleden supporter Samir

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise speelde zondagavond tegen Cercle Brugge. De thuissupporters brachten een zeer mooi eerbetoon aan Samir Smeyers, die onlangs is overleden.

"De beste onder ons is heengegaan", schreven de Union Bhoys in een verklaring op 20 oktober, rouwend om het overlijden van Samir Smeyers. Hij werd 34 jaar oud.

Als trouwe supporter van Union en lid van de Union Bhoys, was Samir was een zeer geliefde figuur in de tribunes. Hij vocht al meerdere jaren tegen een ernstige ziekte.

De minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd werd volledig gerespecteerd. Een zeer ontroerend moment in het Dudenpark.

Terwijl Union met 1-0 leidde, staken de Union Bhoys in de 34e minuut verschillende rookbommen af om eer te betonen aan Samir Smeyers. Er werd ook een mooie spandoek ontvouwen. Later verloren de Brusselaars nog met 1-3 van Cercle.