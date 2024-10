Ex-speler Club Brugge redt de meubelen na moeilijke momenten voor gewezen Genk-doelman Vandevoordt

Eindelijk kreeg Maarten Vandevoordt zijn kans bij RB Leipzig. Een unieke kans om te laten zien dat hij een plek had in zo'n topteam. Maar helaas voor de doelman verliep niet alles zoals gehoopt.

Dinsdagavond stond RB Leipzig tegenover St. Pauli in de 2e ronde van de Duitse Beker. Maarten Vandevoordt stond voor het eerst in de basis bij de Duitse club. Ook Arthur Vermeeren begon aan de wedstrijd. Loïs Openda kreeg rust en was afwezig in de wedstrijdselectie.

Ondanks de overwinning incasseerde RB Leipzig toch twee doelpunten, ook al wisten ze nog met 4-2 te winnen. Jammer genoeg ging de Belgische doelman in de fout bij het eerste doelpunt van de tegenpartij.

Nadat Morgan Guilavogui een schot in het strafschopgebied afvuurde, wat ogenschijnlijk eenvoudig leek voor Vandevoordt om te pakken, incasseerde Leipzig zijn eerste doelpunt. De voormalige speler van KRC Genk was helemaal de weg kwijt. Dit doelpunt gaf St. Pauli een boost in de wedstrijd, terwijl Leipzig al met 2-0 voor stond.

Nusa scoort

Bij het tweede doelpunt dat de Duitse club incasseerde, had de Belgische doelman ook beter kunnen doen, ook al was het moeilijker. Een voorzet van Eric Smith werd aangeraakt en verraste zo Vandevoordt, die werd gepasseerd.

Gelukkig was er ook goed nieuws vanwege ex-spelers uit de Jupiler Pro League. De voormalige speler van Club Brugge Antonio Nusa scoorde een prachtig doelpunt om het team onder leiding van Marco Rose op weg te zetten naar de 4-2 eindoverwinning.