Het einde van een lijdensweg die al sinds januari duurde: favoriet van Domenico Tedesco staat weer terug op het veld

Het jaar 2024 is niet eenvoudig geweest voor Ameen Al-Dakhil. Maar dit weekend kon hij eindelijk weer spelen.

Sinds 31 januari had Ameen Al-Dakhil geen officiële wedstrijd meer kunnen spelen. Ooit een vaste waarde bij Burnley onder Vincent Kompany, moest de voormalige speler van Sint-Truiden en Standard zich neerleggen bij een verblijf in de ziekenboeg.

Een zware klap voor de 22-jarige verdediger, die was opgeroepen voor drie van de laatste vier bijeenkomsten van de Rode Duivels voordat hij van de radar verdween.

Toen Domenico Tedesco zijn selectie bekendmaakte voor het EK, had hij zelfs spontaan zijn zaak aangekaart, verzekerd dat Al-Dakhil een rol had kunnen spelen.

Ontdekking van de Bundesliga

Als bewijs dat zijn waarde niet is afgenomen, heeft VFB Stuttgart (runner-up van Bayer Leverkusen in de Bundesliga vorig seizoen) negen miljoen betaald om hem deze zomer te contracteren. Afgelopen weekend speelde hij zijn eerste minuten voor VFB in een officiële wedstrijd.

Na een optreden in een oefenwedstrijd tijdens de onderbreking, speelde Al-Dakhil een uur met het reserveteam in de derde divisie. De 0-1 nederlaag tegen Erzgebirge Aue is bijzaak, laten we nu hopen dat dit grote Belgische voetbaltalent gespaard blijft van blessures.