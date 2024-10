Jarige Thorsten Fink is niet te beroerd om groot voordeel van zijn KRC Genk op KAA Gent toe te geven

Thorsten Fink mag op 29 oktober alweer een kaarsje meer uitblazen op zijn verjaardagstaart. De Duitser is 57 jaar oud geworden en kan dat vieren met een knappe leidersplaats in de Jupiler Pro League. Al weet hij ook dat er kapers op de kust zijn.

KRC Genk pakte de voorbije weken uit met een knappe 27 op 30 en staat daardoor fier aan de leiding in de Jupiler Pro League. Steeds meer ploegen passen hun systeem aan de manier van spelen van Genk aan.

Geen Europees voetbal voor Genk

Toch beseft de oefenmeester dat ze ook een voordeel hebben op de andere topclubs in België. Union, Gent, Anderlecht en Club Brugge hebben er - net als Cercle Brugge - een extra Europese belasting bij. En dat gaf hij ook toe na de zege bij Gent.

"Het is belangrijk voor onze competitie dat er Europees gewonnen wordt, dus wil ik Gent daarvoor proficiat wensen", aldus Thorsten Fink op zijn persconferentie achteraf.

Matuur uitgespeeld

"Ik weet hoe moeilijk het soms is om je voor te bereiden als er weinig voorbereidingstijd is. Wij zitten in een goede flow en staan eerste, dus dat maakt het er niet beter op."

"Wij hadden een hele week tijd om op veel systemen ons voor te bereiden. Dat is een zaak, maar we spelen ook gewoon een heel goede wedstrijd. We waren aan het wachten op de fout van de tegenstander en we hebben die mogelijkheden gepakt. Daarna speelden we het matuur uit."