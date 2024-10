Verrassend: Manchester United richt zijn pijlen op coach van een Rode Duivel om Erik ten Hag te vervangen

Erik ten Hag is sinds maandag niet langer de coach van Manchester United. De Red Devils zijn op zoek naar een vervanger.

Het werd bijna onvermijdelijk, maar maandag werd het nieuws ook officieel bekendgemaakt. Erik ten Hag is geen coach meer van Manchester United.

De situatie was onhoudbaar geworden voor de Nederlander, die slechts drie van de negen competitiewedstrijden had gewonnen. Op de 14e plaats in de Premier League en de 21e plaats in de Europa League met drie punten uit drie wedstrijden. Manchester United gaat momenteel door een ernstige crisis.

De interim-periode zal worden ingevuld door Ruud Van Nistelrooy, die assistent was van Ten Hag. De club is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor de langere termijn.

Ondertussen gaan er al wat geruchten rond over mogelijke opvolgers. Volgens informatie van The Athletic is Manchester United momenteel in gesprek met Ruben Amorim, de huidige coach van Zeno Debast bij Sporting Portugal. Vorig seizoen speelde hij nog kampioen met Sporting CP in Portugal.