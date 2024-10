Romelu Lukaku heeft de critici het zwijgen opgelegd: Italiaanse pers is lovend over Rode Duivel

Romelu Lukaku stond wat onder druk, maar hij heeft de criticasters het zwijgen kunnen opleggen. De Rode Duivel kon scoren in de 0-2 overwinning tegen AC Milan.

Romelu Lukaku had buiten een strafschopdoelpunt op 4 oktober, al sinds half september geen goal meer gemaakt. In Italië kwam hij al wat onder druk te staan. De spits gaf het beste antwoord dat hij kon geven, op het veld.

Hij scoorde tegen AC Milan al snel het openingsdoelpunt, om nadien met 0-2 te winnen. Zijn coach Antonio Conte had lovende woorden. "Hij is bereid om te sterven voor dit shirt. Hij doet absoluut alles wat je van hem vraagt voor het team. Ik kan veel goeds over hem zeggen."

Ciro Ferrara, voormalige legende van het Italiaanse voetbal, was zeer onder de indruk van het doelpunt van de Belg. "Natuurlijk is de verdediger een beetje te laat, maar een klein schouderduwtje was genoeg om hem uit het spel te zetten. Als echte aanvaller zijn het dit soort doelpunten die bij hem passen dankzij zijn verwoestende fysiek", zei hij bij DAZN.

Normaal gesproken zeer kritisch, heeft Gazzetta dello Sport zich deze keer uiterst lovend getoond. "Khvicha Kvaratskhelia heeft zichzelf herontdekt als de perfecte inspirator voor Napoli. Dat is ook vooral te danken aan zijn nieuwe partner (Lukaku n.v.d.r.), die altijd een soort muze is geweest voor de coach. Harmonie, dat was wat er ontbrak. Nu is het op magische wijze gelukt. Vooral voorin."