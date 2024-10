Tegenstander Anderlecht gemotiveerd om hen helemaal de put in te duwen: "Ik had liever gezien dat ze hadden gewonnen in Brugge"

Donderdag zal Tubize-Braine RSC Anderlecht verwelkomen voor wat "geen gewone galamatch is", waarschuwt Drazen Brncic. De trainer van de Brabantse club staat te popelen om tegen de grote buur met de stunt van het jaar uit te pakken.

Royal Union Tubize-Braine, ook wel bekend als Tubize-Braine, is een van de enige clubs in D1 ACFF of VV (voorheen Nationaal 1, voorheen D1 Amateurs...) die nog steeds in de Croky Cup zit. En de Sang & Or, de spirituele erfgenamen van AFC Tubize die we in 1A hebben gekend, hebben geluk gehad: niet alleen een grote club uit de hoogste klasse, maar ook de eer om RSC Anderlecht in hun eigen stadion te mogen ontvangen. Een buur ook, want de twee stadions liggen 20 km van elkaar.

Een wedstrijd waar iedereen in Tubize reikhalzend naar uitkijkt en dat kan de ploeg wel eens parten spelen, aldus Drazen Brncic, de voormalige succesvolle coach van RFC Luik die we ook goed kennen van RWDM en Seraing en die sinds november 2023 RUTB leidt. "We speelden een vrij middelmatige wedstrijd in Rochefort... en ik denk dat het komt door de aankomende bekerwedstrijd", vertelt hij ons openhartig voorafgaand aan de 16e finale.

Tubize wacht Anderlecht stevig op

"Het is menselijk en ik kan mijn spelers niets kwalijk nemen: de wedstrijd tegen Anderlecht zat in hun achterhoofd. Het ontbrak aan intensiteit uit angst om geblesseerd te raken voor die speciale wedstrijd," merkt Brncic op, die daar natuurlijk niet blij mee was. "Ik heb aangegeven dat ik iets anders wilde zien in de rust en in de tweede helft was het al beter. Ook omdat er spelers invielen en intensiteit brachten... misschien ook wel om zich te laten zien en in de beker te spelen (gelach)".

Voor Drazen Brcic is een wedstrijd tegen Anderlecht natuurlijk ook speciaal, maar de uitdaging is om die intensiteit vast te houden in de D1 ACFF. "Voetbal is de meest egoïstische teamsport ter wereld, en een van mijn doelen als trainer is om daar tegen te strijden. Ik zou willen dat mijn spelers even gemotiveerd zouden zijn voor een wedstrijd in Rochefort als voor een wedstrijd tegen Anderlecht. Maar het is onvermijdelijk, natuurlijk kan ik ze dat niet kwalijk nemen", relativeert de Kroatische trainer.

Het zou een wonder zijn om Anderlecht uit te schakelen

De uitdaging ligt er ook in dat Tubize weet waar de prioriteit ligt, namelijk in de competitie. "Natuurlijk. Het zal niet hetzelfde team zijn donderdag als in de competitie. Mijn rol is niet om iedereen tevreden te stellen in deze omstandigheden, zelfs als natuurlijk, iedereen deze wedstrijd wil spelen. Het is aan hen om het mij moeilijk te maken bij het maken van mijn keuzes. Deze wedstrijd tegen Anderlecht is een beloning voor al het harde werk tijdens het seizoen."

Maar het is geen "galawedstrijd", verklaart de Brabantse coach: "We weten dat er twee divisies verschil zijn en dat het nog steeds Anderlecht is, absoluut de top. Maar het is niet onmogelijk, zelfs al zou het een wonder vereisen." De slechte vorm van de Paars-Witten doet echter vermoeden dat dit misschien wel het beste moment is om tegen hen te spelen... maar Drazen Brncic denkt daar anders over.

"Ik zou liever hebben gezien dat ze... hadden gewonnen in Brugge, om eerlijk tegen jullie te zijn (gelach). Want misschien zouden ze dan meer ontspannen naar ons toe zijn gekomen. Natuurlijk, het zijn professionals, maar het was waarschijnlijker dat er ontspanning zou zijn na een overwinning in Brugge. Gezien hun recente resultaten, heeft deze bekerwedstrijd des te meer belang voor hen," analyseert hij. "Ze zullen zich willen herpakken. Dat is niet zo'n goede zaak voor ons." Antwoord volgt donderdagavond!