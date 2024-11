David Hubert geeft nog woordje uitleg na penalty-incident bij Anderlecht

David Hubert zag donderdag even dat Luis Vazquez niet goed gezind was op Anders Dreyer omdat hij een strafschop niet mocht nemen. Niet veel later werd het wel al bijgelegd.

Anderlecht won donderdagavond met 0-4 op het veld van Tubize-Braine. Toch ging het bijna even mis wanner Lucas Vazquez niet goed gezind was op Anders Dreyer. Het was een klein incident op het plein: nadat de scheidsrechter strafschopfout floot in het voordeel van Anderlecht, ging Vazquez al snel op zoek naar de bal omdat hij de penalty wou nemen. Hij vroeg aan Anders Dreyer of hij mocht, maar die zei nee, en daar was Vazquez niet content mee. Hij trakteerde zijn ploegmaat op enkele wegwerpgebaren en Yari Verschaeren moest hem wat gaan kalmeren. Met succes, want de Argentijnse spits ging kort nadien Dreyer nog succes wensen voor zijn strafschop. Toch nog een mooie reactie van Vazquez. Coach David Hubert ging er kort op in na afloop. "Er zijn duidelijke afspraken. Ik snap spitsen: zij willen altijd trappen en dat vind ik ook een goed teken. Maar uiteindelijk zijn de afspraken heel duidelijk en dan leggen we ons daar allemaal bij neer", vertelde hij bij VTM Nieuws.