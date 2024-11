Deel van het tactisch succesrecept van Besnik Hasi ontleed: Schoofs doet uit de doeken welke progressie cruciaal is

Het seizoen van KV Mechelen is voorlopig een groot succesverhaal. Besnik Hasi scoort met zijn tactische keuzes goede punten.

Het is nu al wekenlang met zijn tactische accenten elke keer bingo voor Besnik Hasi. Of het nu het vooraf opgemaakte tactische plan is of omschakelingen tijdens de wedstrijd: de trainer van KV Mechelen vindt telkens het systeem om zijn spelers te laten schitteren. Interessant om daar even op in te zoemen, want in de gekende aanpak vallen er soms ook nieuwe zaken op.

Het is bekend dat KV Mechelen in een 3-4-2-1 speelt, maar in de bekermatch van La Louvière werd het bij balverlies toch een formatie met vier verdedigers. Schoofs ging dan hoog druk zetten en Marsa moest doorschuiven. Een cruciale rol dus voor de Spanjaard, met wie de communicatie in het seizoensbegin nog moeizaam verliep.

Opvallende zet van Hasi

"Dat loopt al beter. Hij is de laatste weken echt goed bezig", heeft Rob Schoofs veel lof voor zijn ploegmaat. "Het is tactisch een beetje kijken hoe we tegenstanders onder druk konden zetten. Nu deden we dat door te schuiven." Het was wel een opvallende zet, omdat Schoofs op papier de speler was die verdedigende middenvelder Ouattara het meest zou bijstaan.

Die communicatie is wel belangrijk, want er wordt natuurlijk niet altijd druk gezet. Verschillende spelers moeten dan aangeven wanneer het wel het moment is. "Soms is het voor Marsa moeilijk om naar het middenveld op te schuiven. Als ik naar voren ga, moet hij ook verder opschuiven. Dat coachen we, de verdedigers moeten dan naar binnenkomen."

KV Mechelen gaat analyseren

"We zullen bekijken op de beelden hoe dat is gelopen. Er zijn altijd momenten waarop dat beter kan, maar er zijn ook goede momenten", maakt Schoofs de balans op. "Op zich is dat werk voor de volgende dagen."