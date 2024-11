Eén grote vraag over Romeo Vermant bij Club Brugge: vader Sven trekt het serieus in twijfel

Romeo Vermant scoorde enkele dagen geleden zijn eerste profgoal voor Club Brugge. Het is uitkijken waar zijn toekomst kan liggen.

Hij wist zijn wedstrijd er wel uit te kiezen. Romeo Vermant scoorde zijn eerste doelpunt als prof voor Club Brugge uitgerekend tegen RSC Anderlecht. Vader Sven glunderde in de tribune.

“Wat Romeo typeert, is dat hij altijd snel de focus kan verleggen”, weet Sven te vertellen aan Het Laatste Nieuws. “Hij is iemand die leeft voor zijn sport. Ik ben er om hem te ondersteunen, maar hij is intussen 20. Hij schrijft zijn eigen verhaal en maakt zijn eigen keuzes.”

Geen enkele speler uit de eigen jeugd maakte sinds de jaren 80 of 90 al grote indruk als vaste spits bij Club Brugge. Of het Vermant zal lukken is ook bij hem koffiedik kijken.

“Algemeen gezien, los van Romeo, is de spitspositie meestal de moeilijkste”, gaat vader Sven verder. “Er ligt redelijk wat gewicht op de schouders. Evident is dat niet, maar dat gegeven mag je niet afleiden om die ambitie te hebben.”

Vaste spits worden op termijn klinkt er dan vaak. “Op termijn, zeg je, maar wat is termijn? In een voetbalcarrière kan het soms ineens een stuk sneller gaan. Het belangrijkste is dat hij de focus behoudt en dan zien we wel waar het naartoe gaat.”