Lionel Messi geeft al grote hint over zijn toekomst, al is er ook nog een belangrijke vraag waarop hij niet kan antwoorden

Lionel Messi is ondertussen al 37 jaar oud. De Argentijnse aanvaller zit in het laatste stadium van zijn carrière, maar kan nog wel even door.

Lionel Messi kan op zijn 37e nog steeds heel wat indruk maken. Dat doet hij dat al sinds de zomer van 2023 in de MLS. Hij ligt er nog tot eind 2025 onder contract bij Inter Miami.

Messi wordt gezien als een van de beste spelers ooit. Maar zijn voetbalkennis zal hij niet op grotere schaal doorgeven. Hij is er namelijk nu al zeker van dat hij geen coach wordt.

"Ik zal geen trainer worden, maar ik weet nog niet zeker wat ik in de toekomst zou willen doen. Ik hecht veel meer waarde aan alles wat ik dagelijks doe dan vroeger, dus ik denk alleen maar aan spelen, trainen en plezier hebben", vertelde hij bij de website 433.

In 2026 volgt het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het zou een mooie laatste wereldbeker zijn voor Messi, al is de Argentijn nog niet zeker of hij mee zal doen. "De waarheid is dat ik het niet weet. Het is me meerdere keren gevraagd, vooral in Argentinië."

"Ik hoop op een goed einde van het seizoen en dan een goed voorseizoen, iets wat ik vorig seizoen niet had door al het reizen. Van daaruit wil ik zien wat er gebeurt, hoe ik me voel. Er gebeuren altijd veel dingen in het voetbal. Er is nog een lange weg te gaan, dus ik denk er niet te veel over na. Ik leef van dag tot dag, zonder al te veel aan de toekomst te denken", besluit hij.