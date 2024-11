Nicky Hayen zit plots met een probleem bij Club Brugge: "Maar dat is alleen maar goed"

Bjorn Meijer is na bijna een half jaar blessureleed opnieuw inzetbaar bij Club Brugge. Nicky Hayen heeft stilaan een luxeprobleem met zijn vleugelverdedigers.

Begin dit seizoen had Club Brugge nog een probleem met zijn links- en rechtsachters. Kyriani Sabbe en Bjorn Meijer lagen in de lappenmand, waardoor er met Maxim De Cuyper slechts een vaste waarde beschikbaar was.

Hugo Siquet werd voor drie miljoen euro gehaald bij Freiburg en er was ook de plotse doorbraak van Joaquin Seys, die zelfs de voorkeur kreeg op de rechtsachter. Enkele maanden later is iedereen opnieuw fit.

Luxeprobleem voor Nicky Hayen

Voor Nicky Hayen is het alleen maar een luxeprobleem. "Het is goed dat mijn spelers het mij zo moeilijk maken", zei Hayen. "En dat hebben ze zelf ook allemaal afgedwongen. Kijk maar naar Joa (Seys, nvdr.).

"De meesten hadden bij het begin van het seizoen wellicht geen rekening met hem gehouden. Hij heeft zich geprofileerd. Dat is ook het werk van NXT en de jeugdwerking, dat er soms eens iemand opstaat."

"We willen een kern die het ons zo moeilijk mogelijk maakt om keuzes te maken in het weekend. En dan krijg je misschien het verhaal van in de play-offs. Eender wie je ook brengt of laat invallen, het is kwaliteit."