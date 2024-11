'Rode Duivel achterna: Kleinzoon van Paul Van Himst klaar voor vertrek bij RSC Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amando Lapage is ervan overtuigd dat hij op het hoogste niveau kan meespelen. Al is dat bij een zwalpend Anderlecht op dit moment geen sinecure.

RSC Anderlecht heeft met Amando Lapage het nodige talent in huis dat stilaan klaar lijkt voor het grote werk. Al is het geen cadeau om momenteel in de A-ploeg te moeten spelen.

Het team van trainer David Hubert worstelt nog steeds met de nodige problemen. Bovendien is het geen gunst om Lapage te droppen naast Simic of Zanka.

Die eerste is van zijn eigen leeftijdscategorie, de tweede worstelt met zichzelf. Naast Jan Vertonghen mogen spelen zou voor Lapage ideaal geweest zijn, maar dat gaat nu niet.

Voor RSC Anderlecht is het dan ook een moeilijke situatie. Lapage zit met een contract dat in juni afloopt, al is er wel nog een optie voor een extra jaar. Dat moet de speler zelf activeren volgens La Dernière Heure, begin 2025.

Volgens de krant echter denkt de kleinzoon van Paul Van Himst aan vertrekken. Hij zou mikken op een parcours à la Wout Faes, die via KV Oostende naar de Premier League en de Rode Duivels trok.