Antwerp-coach Jonas De Roeck is ergens helemaal niet tevreden over voor topper tegen Genk: "Een wereld van verschil"

Antwerp heeft donderdag stevig uitgepakt in de Croky Cup door met 6-1 te winnen van KMSK Deinze. Zondag wacht al de belangrijke verplaatsing naar Genk.

Zondag krijgen we de topper te zien. Leider Genk neemt het dan op tegen Antwerp, de nummer twee in het klassement. The Great Old kon al heel wat vertrouwen tanken in de beker door met 6-1 te winnen van KMSK Deinze.

Volgens coach Jonas De Roeck was het vertrouwen er sowieso al. "Het vertrouwen was er al volgens mij. Maar dit resultaat geeft dat wel een boost. Het was ook goed dat we vanwege het resultaat vrij snel konden wisselen", vertelde hij.

De coach van Antwerp was duidelijk tevreden na de wedstrijd, maar niet over alles. "Zondag om 13u30 spelen we onze volgende wedstrijd al. Ze konden toch op voorhand al weten dat er zondag een belangrijke competitiewedstrijd zou wachten?"

Antwerp krijgt zo één dag minder rust dan Genk voor de belangrijke wedstrijd. Dat maakt volgens De Roeck een heel groot verschil.

"We hadden gehoopt dat we op woensdag konden spelen. Dat had een wereld van verschil gemaakt. Nu moeten we na minder dan drie dagen weer een match spelen. Dat is toch een beetje kritiek op de kalendermaker", besluit de Antwerp-coach.