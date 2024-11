Aub Fredberg en Vandenhaute: Het intrigerende inzicht waarom scout Eddy Vandaele Anderlecht verliet na 29 jaar

De stoelendans bij RSC Anderlecht gaat onverminderd voort. Het oude Anderlecht terugbrengen lijkt zo goed als onmogelijk.

Olivier Renard is de opvolger van Jesper Fredberg bij RSC Anderlecht. Hij is de zesde sportieve baas in zes jaar bij paarswit. De stoelendans blijft maar duren in het Lotto Park.

Eddy Vandaele was 29 jaar scout bij RSC Anderlecht. Vorige zomer vertrok hij naar KV Kortrijk. Om een ontslag te vermijden, zo blijkt.

“Je kunt zeggen wat je wilt over Peter Verbeke, maar ik heb heel goed met hem samengewerkt”, vertelt Vandaele aan Het Nieuwsblad. “De scouts waren belangrijk toen hij de baas was.”

Zo stelde hij Cullen voor, maar Kompany was niet overtuigd in eerste instantie. “Peter vroeg me of ik vond dat we 5 miljoen moesten betalen voor Zirkzee, en ik zei ja. Maar sinds Fredberg het overnam…”

DNA van Anderlecht is aan het verdwijnen

Fredberg had nauwelijks contact met zijn scouts. “Hij heeft in zes maanden één keer met ons gesproken, toen Mauve TV in zijn kantoor was. Hij luisterde nooit naar de scouts en koos voor spelers uit zijn Deense netwerk.”

Ook met Vandenhaute liep het contact stroef. “Ik heb hem vaak gekruisd in de gang zonder dat hij me aansprak. Het DNA van de club is aan het verdwijnen. Anderlecht mag zich gelukkig prijzen met Coucke.”

Hij koos zelf om na 29 jaar te vertrekken. “Na zes maanden onder Fredberg ‘gewerkt’ te hebben, wilde ik liever vertrekken voor ze me eruit schopten zoals alle andere oud-spelers bij de club. Ik ben heel gelukkig in Kortrijk.”