Doodsbedreigingen van Clubsupporters hebben nog altijd gevolgen voor Birger Verstraete

Birger Verstraete speelt met OH Leuven tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. Naar de komst van de Brugse fans kijkt hij niet bepaald uit.

Birger Verstraete heeft heel veel te danken aan Club Brugge, de ploeg waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Hij schopte het uiteindelijk van ballenraper tot speler van de eerste ploeg.

Al is er ook een groot minpunt aan zijn passage bij Club Brugge. “Mijn verzuurde relatie met de fans”, vertelt Verstraete aan Het Nieuwsblad. “Ik heb keuzes moeten maken. Heb voor KAA Gent en Antwerp gespeeld. Simpelweg omdat dat op dat moment het beste voor me was.”

Die keuzes, in combinatie met zijn speelstijl, maakten hem niet populair in het Jan Breydelstadion. De frustratie die dit veroorzaakte bij de supporters van blauwzwart ging echter veel te ver.

“Ik kreeg in het verleden verschrikkelijke berichten op sociale media. Af en toe was dat ludiek, kon ik er oprecht mee lachen, maar er waren ook doodsverwensingen voor mijn tweeling bij. Dat is er los over. Ik antwoord nooit. Ik kom ook zelden nog in Brugge.”

Bij de andere clubs is dat er niet. “Op Antwerp kreeg ik een staande ovatie. In Kortrijk en Mechelen ontvangen ze me met open armen. Omdat ik me volledig geef voor het team. Zoals ik dat bij Club óók gedaan heb, en ik nu hetzelfde probeer in Leuven.”