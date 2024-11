De twee gezichten van Standard, paniek op het einde van de wedstrijd en de afgekeurde goal: Ivan Leko laat zich uit over allerlei zaken na winst tegen STVV

Standard heeft na hun kwalificatie in de Beker van België weten te bevestigen, ondanks een chaotisch einde van de wedstrijd tegen STVV. Ivan Leko was tevreden met het behaalde resultaat door zijn team, maar benadrukte ook dat de tweede helft veel moeilijker was.

Standard heeft twee heel verschillende gezichten laten zien tegen STVV, maar was toch in staat om de drie punten te pakken tegen STVV. Ivan Leko analyseerde de partij op zijn persconferentie.

"De eerste helft was voor Standard, de tweede voor STVV. Daarna was het degene die zijn kansen het beste benutte. Ik heb erg genoten van onze eerste helft, met rust, vertrouwen en gevaar, en met goede defensieve intensiteit."

"STVV had slechts één keer verloren in tien wedstrijden, bij Genk, het beste team, terwijl ze met 10 man waren sinds de 15e minuut. Het is een uitstekende ploeg. Bij 2-0 hing alles af van het derde doelpunt. Als het 3-0 wordt, is de wedstrijd voorbij, maar bij 2-1 ontstaat automatisch paniek en stress. Je moet intensiteit behouden als je een resultaat verdedigt en dat hebben we niet gedaan, we zijn te ver teruggezakt en het vertrouwen van onze tegenstander groeide."

"De sleutel lag bij de eerste 15 minuten van de tweede helft. Daarna speelden we minder goed onze counters uit. De 2-1 was een cadeautje, daarna hebben ze eigenlijk geen enorme kans meer gehad om gelijk te maken, ook al was er constant druk. Dat is voetbal, dat is ook wat er gebeurde bij onze laatste twee uitwedstrijden, we kwamen teleurgesteld terug ondanks een goede prestatie en ik ben blij dat we deze keer de drie punten pakken."

De coach van Standard werd natuurlijk bevraagd over de fase van het afgekeurde doelpunt van Adriano Bertaccini aan het einde van de wedstrijd, wat voor woede zorgde bij de Truienaars. Leko koos ervoor om hier niet op in te gaan.

"Ik heb het niet gezien, het is moeilijk. Soms is het in jouw voordeel, soms in het voordeel van de tegenstander. In België hebben we behoefte aan een serieus niveau van arbitrage, zoals in de Champions League."