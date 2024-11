Speler met grond gelijkgemaakt na debacle in slot van Mechelen - Union: "Clown"

De slotminuten van de wedstrijd tussen KV Mechelen en Union SG hebben de gemoederen flink beroerd. Aanleiding was een bekertje bier dat op doelman Anthony Moris werd gegooid. Met alle gevolgen van dien.

In de blessuretijd kreeg doelman Anthony Moris plots een bekertje bier over zich heen van een 'supporter' uit het thuisvak van KV Mechelen. Waarop hij gretig bleef liggen en kermen van de pijn.

De wedstrijd werd daardoor tien minuten stil gezet. En dat werkte uiteindelijk zelfs contraproductief, want in minuut 94 (of zeg eigenlijk maar 106) viel alsnog de 1-1 in het Afas-stadion Achter de Kazerne.

Anthony Moris super détestable — de jongen (@verlorenjongenn) November 2, 2024

Moris ging in de fase ook nog eens Besnik Hasi bijna te lijf en duwde zijn shirt richting de coach van KV Mechelen. Daardoor was er nog wat extra hommeles op en naast het veld toen de spelers naar de kleedkamers moesten.

Quel petit monsieur Anthony Moris. Un verre en plastique reçu sur le ventre et il semble proche de la mort. Puis ensuite s’en va provoquer Besnik Hasi.



Très petit tout ça 🤏🏼 — Arthur Pvx (@ArthurPvx) November 2, 2024

Op de sociale media regende het dan ook een pak reacties waarbij ook Moris terechtgewezen werd om zijn gedrag. En de reacties logen er niet om.

Vele supporters vonden het niet kunnen wat er gebeurde. Dat het ook een beetje in zijn gezicht ontplofte? Dat maakte het alleen maar extra pijnlijk - of louterend.