Werd STVV ook effectief beroofd van een punt tegen Standard? Het reglement is zeer duidelijk

Er was zaterdagavond heel wat te doen om een afgekeurde goal in de slotfase van Standard-STVV. Bertaccini trapte de Truienaars op gelijke hoogte na een verschrikkelijke blunder van doelman Epolo. De goal werd afgekeurd.

Het was een spannende slotfase op Sclessin zaterdagavond. Standard kwam 2-0 voor in de eerste helft, maar STVV leek helemaal terug te komen. Op het einde kon Adriano Bertaccini nog voor de 2-2 zorgen.

Maar al snel werd zijn beslissende goal afgekeurd voor offside. Bij STVV waren ze na afloop woedend. Bertaccini stond buitenspel toen de pass werd gegeven, maar wanneer Epolo het leer bij zijn voeten heeft is er eigenlijk een nieuwe fase gestart, dat leert het reglement ons toch.

'Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenspeler die de bal bewust speelde (...) wordt niet beschouwd als een speler die voordeel haalt, tenzij het een bewuste redding door een tegenspeler was', staat te lezen in het reglement.

En wanneer speelt iemand bewust de bal? ''Bewust spelen' (met uitzondering van opzettelijk handspel) is wanneer een speler controle heeft over de bal en de mogelijkheid heeft om: de bal naar een ploegmaat te spelen; de bal in het bezit te krijgen; de bal weg te werken (bv. de bal te trappen of koppen).'

Epolo kon de bal natuurlijk wel spelen naar een ploegmaat of wegwerken, alleen blunderde hij door dat niet te doen. 'Als het spelen, de poging om balbezit te krijgen of de bal weg te werken door de speler die controle over de bal heeft onnauwkeurig of niet succesvol is, neemt dit niet weg dat de speler de bal "bewust heeft gespeeld"', staat nog in het reglement.

Na afloop zei STVV-coach Felice Mazzu al snel dat zijn ploeg "bestolen werd van een punt". Als we dan het reglement raadplegen, lijkt het er ook op dat hij gelijk heeft.