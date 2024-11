KRC Genk verrast supporters plots met geweldig nieuws: Dimitri de Condé in de wolken

KRC Genk heeft maandag de supporters kunnen verrassen met geweldig nieuws. Goudhaantje Konstantinos Karetsas heeft zijn contract tot 2027 verlengd.

Konstantinos Karetsas is op zijn 16 al een publiekslieveling bij Racing Genk. Het absolute toptalent werkte zich al op tot de A-ploeg, waar hij regelmatig start.

De aanvallender middenvelder zal Genk op een bepaald moment ongetwijfeld een grote som geld opleveren. Maar dat is nog niet voor nu. Eerst zal hij nog zijn best doen om samen met het Genkse publiek zo veel mogelijk mooie momenten te beleven.

'Konstantinos Karetsas heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2027, de langst mogelijke termijn voor minderjarige spelers. Kos maakte afgelopen seizoen furore bij Jong Genk in de Challenger pro League. Hij werd er de jongste doelpuntenmaker en assistengever ooit in het professionele voetbal in België', deelt Genk mee via zijn officiële kanalen.

Het jonge talent reageerde zelf al kort bij de club. "Genk is mijn thuis. Ik voel enorm veel vertrouwen van de club. Dit is voor mij dan ook de beste omgeving om verder te groeien, dicht bij mijn familie. Ik wil met KRC Genk prijzen pakken en Europa in."

Ook Dimitri de Condé is in de wolken. "Wij zijn enorm opgetogen met het vertrouwen dat Kos in onze club stelt. Hij kan hier samen met het team successen halen en in een vertrouwde omgeving verder groeien. Als Technisch Directeur kan ik alleen maar tevreden zijn met een speler als Kos. Hij belichaamt het DNA van aantrekkelijk en aanvallend voetbal waar wij als club voor staan."