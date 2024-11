Union SG pakt uit met grote verrassing: Kevin Mirallas is vanaf nu actief bij de Brusselaars

Union Saint-Gilloise heeft moeite om het doel te vinden dit seizoen. Coach Sébastien Pocognoli zal daarom beroep doen op Kevin Mirallas.

"Als ik op een dag bij Standard zou kunnen werken, zou ik echt gelukkig zijn. Als ik daar met mijn vriend Sébastien Pocognoli kan werken, teken ik zonder na te denken", verklaarde Kevin Mirallas enkele weken geleden. De voormalige Rode Duivel kon zich waarschijnlijk niet voorstellen dat de samenwerking zo snel tot stand zou komen... bij Union Saint-Gilloise.

Het Nieuwsblad onthult dat Mirallas officieel zal toetreden tot de staf van Pocognoli in het Dudenpark om specifiek met de aanvallers te werken. Hij moet mee het scoringsprobleem aanpakken.

Het is op aanvallend gebied dat het schort bij Union: het team heeft 13 doelpunten gescoord in 13 competitiewedstrijden en slaagde er al zes keer niet in om het net te vinden. Zijn contractduur is niet bekend, maar hij zou toch zeker tot aan het einde van het seizoen Ivanovic, Rodriguez, Fuseini en David extra begeleiden.

Union moet de spontaniteit voor het doel van de tegenstander terugvinden

De groep heeft Kevin Mirallas al leren kennen: de voormalige aanvaller heeft vorige week al een paar tips gegeven en was al een opvallende toeschouwer bij de wedstrijden in Eupen en Mechelen.

Kevin Mirallas kende Sébastien Pocognoli goed tijdens zijn opleiding bij Standard, en later bij de Rode Duivels. Maar het zal voor het eerst zijn sinds het einde van hun spelersloopbaan. Tot een paar maanden geleden was Mirallas nog sportief directeur bij Eendracht Aalst.