De sfeer zit goed bij Westerlo, dat zich voorbereid op wedstrijd tegen Charleroi: "Ze waren de laatste weken niet heel goed"

KVC Westerlo won vrijdagavond in eigen huis van Dender. De sfeer na afloop was duidelijk dik in orde.

Westerlo klom door de belangrijke overwinning tegen Dender naar de zevende plaats in het klassement. Allahyar Sayyadmanesh is voorzichtig positief. "Maar er is weinig verschil met de plaatsen onderaan. Alle wedstrijden zijn dus belangrijk. We moeten altijd gefocust zijn en goede mentaliteit behouden."

Volgende week spelen de Kemphanen tegen Charleroi, een ploeg waar het momenteel heel moeilijk draait. "Ze waren de laatste weken niet heel goed, maar ze hebben wel een idee in hun hoofd. Maar er zijn geen makkelijke wedstrijden."

De aanvaller ziet dat zijn club wel wat hoger in de ranking had kunnen staan. "In sommige wedstrijden hadden we heel wat pech en konden we meer punten halen. Maar in het voetbal gebeurt dat soms."

"Het draait erom hoe je dan reageert. We hebben al goed gereageerd. Nu hebben we één week om goed te herstellen van deze wedstrijd", vervolgt Sayyadmanesh. Westerlo won eerder op de week al van RWDM in beker.

De sfeer leek perfect in orde te zijn na afloop. "De sfeer is heel goed, zeker na deze opeenvolgende overwinningen. Hopelijk kunnen we het zo houden ook", besluit hij.