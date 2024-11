In de voorselectie, maar hij wacht nog steeds op een telefoontje van Tedesco: "Hij kan me zelfs als doelman opstellen als hij dat wil"

Matteo Dams blijft vooruitgang boeken bij PSV. Zal dit resulteren in een eerste selectie voor de Rode Duivels?

Alles gaat heel snel voor Matteo Dams bij PSV. Vorig seizoen lid van het beloftenelftal, werd hij tijdens het tussenseizoen opgenomen in de A-kern. Dolgelukkig om de voorbereiding met de groep te kunnen doen, had hij verwacht terug te keren naar de U21. Maar het tegenovergestelde gebeurde.

De 20-jarige verdediger heeft zich gevestigd als een basisspeler in de Eredivisie. In de Champions League heeft hij ook twee sterke wedstrijden gespeeld tegen Girona en PSG (gelijkspel 1-1 in beide gevallen).

Geselecteerd door Domenico Tedesco voor de laatste bijeenkomst, werd Dams uiteindelijk niet weerhouden. Zijn profiel zou echter interessant kunnen zijn voor onze bondscoach: gebruikt als linksback in Eindhoven, geeft hij de voorkeur aan spelen in het centrum.

Jong, veelzijdig en in volle ontwikkeling

"Nee, Domenico Tedesco heeft me nog niet persoonlijk gebeld. Dat baart me geen zorgen, maar hij kan dat natuurlijk altijd nog doen. Of het nu als linksback is of als centrale verdediger, hij kan me zelfs als doelman opstellen als hij wil", lacht hij in een interview met Play Sports.

Hij voelt zich nog steeds thuis in België: "Ik woonde in Antwerpen met mijn ouders en ben altijd blij als ik terug kan komen. Vanaf mijn achtste tot mijn twaalfde reisde ik heen en weer naar Eindhoven."

Gevraagd naar zijn favoriete club, noemt Matteo Dams er twee: "Eerst Manchester City, omdat Kevin De Bruyne daar momenteel speelt. Hij is een fenomeen. En FC Barcelona. Voor de geschiedenis, voor de spelers die er hebben gespeeld."