Opnieuw paleisrevolutie bij Beerschot: vertrouweling van de Prins neemt de touwtjes in handen bij de Ratten

Bij Beerschot heeft Thorsten Theys zijn ontslag als CEO van de club ingediend. Er staat nog het een en ander te gebeuren op de club, want er is al een vervanger gevonden. Selahattin Baki, vertrouweling van prins Abdullah bin Musa'ed, wordt de nieuwe baas op het Kiel.

Prins Abdullah, eigenaar van United World, is nog steeds de meerderheidsaandeelhouder van Beerschot. Met Selahattin Baki stelt hij nu iemand aan die al langer in zijn netwerk actief was. Hij was eerder ook actief bij Sheffield United, dat ook in handen is van United World en waar hij de lijnen mee uitzette.

Baki zou de leiding krijgen en zou ook een sportief adviseur met zich meenemen in de vorm van Murat Akin (38), de Turkse ex-speler die in België geboren is en voor onder meer Beveren en Sint-Niklaas voetbalde. Hij maakte echter vooral carrière in Turkije en ging er na zijn carrière ook aan de slag.

Hij was het die Lucas Biglia naar Turkije haalde als sportief directeur van Fatih Karagümrük. Dat belooft wel niet veel goeds voor Benjamin Ehresmann. Over de huidige sportief directeur van Beerschot gaan ook al geruchten dat hij opzij geschoven zal worden. Theys kon zich dan weer niet vinden in hoe de club toekomstgericht werkte.

United World neemt dus de touwtjes steeds meer in handen bij de Ratten. De club staat momenteel nog steeds laatste, maar pakte wel een hoopgevende 5 op 12 in de laatste vier matchen.

Met de wintermercato in zicht wil de Turkse connectie zich dus inwerken bij de club. Opvallende noot: Selahattin Baki was in zijn jonge jaren een hooligan van Fenerbahçe, maar won als zakenman het vertrouwen van de prins.