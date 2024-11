Zien we Michel Preud'homme binnenkort weer actief als coach? Voormalige doelman antwoordt zeer duidelijk

De elf leden van de Pro League Hall of Fame werden maandagavond bekendgemaakt. Michel Preud'homme zat erbij. Hij liet zich uit over zijn toekomst.

Het is ondertussen al een hele poos geleden dat we Michel Preud'homme op de bank zagen zitten bij de profclub. Zijn laatste avontuur als coach was bij Standard, maar daar hield het voor hem op in 2020.

Hij was ook bij heel wat andere clubs actief als trainer: Club Brugge, KAA Gent, Al-Shabab en FC Twente. In 2008 won hij de titel met Standard en in 2016 met Club Brugge.

Aan een comeback in de voetbalwereld denkt hij niet. "Normaal gezien niet. In het leven mag je nooit 'nooit’ zeggen, maar ik denk dat het voorbij is. Ik heb als speler, trainer en bestuurder enorm veel gedaan", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik denk dat het wel genoeg is geweest. Maar in het leven weet je nooit. De Rode Duivels? Ik denk niet dat dat vandaag aan de orde is. Vanavond gaan we genieten", besluit hij.

Voor de voormalige doelman was het een fijne avond op het gala van de Hall of Fame. "Ik ben blij om hier te zijn. Het is een mooi initiatief, en ik verheug me erop om mijn ex-collega’s en tegenstander terug te zien. Dat is het plezantste van de avond."