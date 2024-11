Neymar heeft drie concrete opties op tafel liggen: 'Barcelona, de grote MSN-hereniging of... onverwachte terugkeer naar andere ex-club'

Waar ligt de toekomst van Neymar? De Braziliaan beschikt over een aflopend contract bij Al Hilal SFC en lijkt niet te gaan verlengen. FC Barcelona heeft troeven in handen, maar er is concurrentie.

Neymar ligt momenteel onder contract bij Al Hilal SFC, maar de Braziliaan zit in zijn laatste contractjaar. Vanaf januari is Neymar vrij om met geïnteresseerde clubs te praten én een contract te tekenen. Een verlengd verblijf in Saoedi-Arabië is geen optie. Al Hilal betaalde de voorbije tijd enorme bedragen voor Neymar, maar de Braziliaan lag het voorbije jaar in de lappenmand met een knieblessure. Hij vierde zijn terugkeer en... viel alweer uit met een blessure. © photonews FC Barcelona werkt aan de terugkeer van De Goddelijke Kanarie. Joan Laporta hoopt dat de grootse opening van het vernieuwde Camp Nou kan worden gevierd met de transfer van Neymar. Al is er concurrentie. Volgens de Braziliaanse media is ook Inter Miami FC concreet. David Beckham droomt ervan om Neymar te herenigen met Lionel Messi en Luis Suarez. MSN maakte enkele seizoenen geleden namelijk héél véél furore bij Barça. Waar ligt de toekomst van Neymar? Maar ook Santos FC droomt van de terugkeer van de voormalige speler. "We spreken momenteel met Neymar over een terugkeer", liet Marcelo Teixeira (voorzitter van Santos, nvdr.) zich al ontvallen. En ook Neymar zelf is een terugkeer naar zijn geboorteland niet ongenegen...