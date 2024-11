Verrassend: Amadou Onana zal een zeer opvallende primeur vieren tegen Club Brugge

Club Brugge speelt deze woensdag in de Champions League tegen Aston Villa (18:45 uur). Blauw-zwart zal Amadou Onana tegenkomen, die voor een zeer opvallende primeur staat.

Ondanks een paar mooie dingen die ze hebben laten zien tegen AC Milan en Borussia Dortmund heeft Club Brugge slechts 3 punten behaald in 3 wedstrijden in de Champions League (na de overwinning tegen Sturm Graz).

Deze woensdag staan de mannen van Nicky Hayen opnieuw voor een grote uitdaging: Aston Villa, momenteel op de 6e plaats in de Premier League en 3e in de Champions League.

Tegenover hen staat dus ook Rode Duivel Amadou Onana. Hij sprak op dinsdag tijdens een persconferentie. De voormalige jeugdspeler van Anderlecht en Zulte-Waregem zal... zijn eerste officiële wedstrijd in België spelen.

"Ik ben door de jeugdopleiding van Anderlecht gegaan, maar ik heb nooit de kans gehad om tegen Club Brugge te spelen. Ik kan niet wachten om voor het eerst op Belgische grond te spelen", zei de middenvelder volgens Sudinfo.

"Club Brugge is een grote club in België, maar heeft ook een reputatie in Europa. We zullen ze moeten respecteren. Ik heb gespeeld met Vanaken, De Cuyper en Mechele in het nationale team en ze hebben de kwaliteiten om op dit niveau te spelen", besluit Onana.