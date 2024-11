Hoe zit het met de transfer van Andreas Skov Olsen? Voorbeeld van afhaken Tottenham is hét probleem voor Club Brugge én transferdroom van flankaanvaller

Heeft Club Brugge een jackpot gemist? Andreas Skov Olsen leek lange tijd voorbestemd om héél véél geld in het laatje te brengen, maar die zekerheid is er al lang niet meer. Wie wil de portefeuille opentrekken voor de Deen?

Tottenham Hotspur, AC Milan, Borussia Dortmund, Liverpool FC,... Het lijstje met klinkende namen die de voorbije seizoenen interesse hadden in Andreas Skov Olsen is ondertussen teruggebracht. Vooral de topclubs hebben afgehaakt.

We nemen het voorbeeld van The Spurs. Tottenham volgt Skov Olsen al sinds zijn passage bij Bologna FC 1909. De Engelsen twijfelden al die tijd om een move te maken. De reden? Er was nooit ééngezinsheid over het karakter en de drive van de flankaanvaller.

© photonews

Moeten we nog meer zeggen? Skov Olsen is intrinsiek de beste speler van Club Brugge. Hij is wellicht de beste speler op de Belgische velden. Maar het verval in zijn prestaties is simpelweg te groot.

Bovendien had Skov Olsen niet verwacht dat hij eind 2024 nog in het Jan Breydelstadion zou voetballen. Fysiek is hij nog een onderdeel van de blauw-zwarte kleedkamer, maar mentaal is hij al enkele maanden elders. Waar? Die vraag heeft géén antwoord.

Wat kan Club Brugge nog verdienen aan Andreas Skov Olsen?

Skov Olsen mikt zelf op de Europese top, maar geen enkele topclub zal meer dan dertig miljoen euro neertellen voor de Deen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 18 miljoen euro. Wel, Club Brugge mag tevreden zijn als ze dat bedrag zullen krijgen. Enig lichtpuntje: dat is nog steeds het drievoudige van het bedrag dat blauw-zwart zelf ophoestte.