Na nederlagen tegen Dortmund en Milan: Nicky Hayen onthult wat Club anders deed tegen Aston Villa

Club Brugge mag opnieuw dromen van de volgende ronde in de Champions League. Wat was nu het verschil met de wedstrijden tegen Borussia Dortmund en AC Milan?

Het leek voor Club Brugge opnieuw hetzelfde verhaal te worden tegen Aston Villa zoals tegen Borussia Dortmund en AC Milan. In de eerste helft trapte het vijf keer binnen het kader, maar scoren lukte niet.

In het begin van de tweede helft was het dan toch prijs dankzij een vreemde penalty. Vanaken trapte door het midden en Club hield de voorsprong de hele tweede helft vast. Opnieuw drie belangrijke punten in de Champions League.

Hayen over zege van Club tegen Aston Villa

Wat deed Club nu anders tegen Aston Villa dan tegen Dortmund en Milan? "Niets, we hebben gewoon hetzelfde gedaan als anders", zei Nicky Hayen achteraf. "We zijn geduldig gebleven, maar het verschil was dat we tegen Dortmund gepakt worden op een counter."

"Het is ook niet dat we echt kansen gemist hebben", stelde Hayen nog. "Die bal op de paal van Jutgla was heel goed gepakt door Martinez, die niet voor niets de beste doelman van het jaar is."

Met 6 op 12 doet Club Brugge weer mee in de Champions League, Hayen wil echter in de volgende wedstrijd al opnieuw scoren. "We gaan nu naar Celtic met dezelfde intenties als vandaag: de drie punten pakken."