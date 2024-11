Vanhaezebrouck zei al dat hij Rode Duivel moet worden: de meest onderschatte speler in België? "Misschien moet ik naar het buitenland"

Charles Vanhoutte is misschien wel de meest onderschatte speler in België. De verdedigende middenvelder is zonder twijfel één van de belangrijkste pionnen bij Union SG en hij zit naar eigen zeggen in de beste vorm van zijn leven.

Hoewel zijn team zowel in de competitie als in Europa wisselende resultaten kent, wordt zijn naam steeds vaker genoemd in verband met de nationale ploeg. Hein Vanhaezebrouck brak zelfs al een lans voor hem.

Zijn sterke prestaties en groeiende rol binnen het team hebben de aandacht getrokken, vooral nu hij zich voorbereid op het Europa League-duel tegen AS Roma. "Ik speel het beste voetbal van mijn carrière, ook al hebben we minder goede resultaten", aldus Vanhoutte bij Sudpresse.

De rol van coach Sébastien Pocognoli is volgens Vanhoutte essentieel in zijn ontwikkeling. Pocognoli heeft hem uitgedaagd en geholpen om een completere middenvelder te worden. "Hij motiveert me en laat me video’s van mijn spel zien. Ik ben nu veel meer een complete '6', ik durf meer vooruit te spelen en bouw ook zelf mee op", zegt Vanhoutte.

Met het oog op de nationale ploeg beschouwt Vanhoutte de steun van bekende figuren als Hein Vanhaezebrouck als een belangrijke erkenning. Vanhaezebrouck zei dat Vanhoutte, eenmaal opgeroepen, niet meer uit de ploeg zou verdwijnen. "Ik blijf kalm bij zulke opmerkingen, want het voetbal draait om consistentie. Het is fijn dat er over me gepraat wordt, dat betekent dat mijn prestaties opvallen."

Hoewel hij nog niet op de radar van de nationale ploeg stond, hoopt Vanhoutte door zijn prestaties tegen teams van hoog niveau, zoals AS Roma, zijn kansen op een selectie te versterken. "Ik wil graag zien hoe ik presteer tegen internationale toppers. Misschien moet ik uiteindelijk naar het buitenland om echt in aanmerking te komen voor de Rode Duivels, want er zijn niet veel spelers uit de Belgische competitie die worden opgeroepen."