10 minuten gespeeld op hoogste niveau, maar toch Rode Duivel: dit is waarom zowel Tedesco, Martinez en Kompany gek zijn van hem

De grootste verrassing in de kern van de Rode Duivels is waarschijnlijk wel Ameen Al-Dakhil. Als u zijn speelminuten dit seizoen bij VfB Stuttgart gaat opzoeken, zal u tot de conclusie komen dat er tien minuten op zijn teller staan bij de A-ploeg. Anderen hebben heel wat meer adelbrieven nodig.

Domenico Tedesco twijfelde blijkbaar geen moment toen hij zag dat hij fit was. "Hij speelde verschillende wedstrijden voor de U23 van Stuttgart en hij liet daar een goeie indruk na", aldus de bondscoach. "We hebben goed contact met de trainer (Sebastian Hoeness, nvdr.) en iedereen bij Stuttgart geeft ons goeie signalen. Hij is heel belangrijk voor ons. Hij heeft een heel groot potentieel in onze ogen."

Van aanvaller naar verdediger

Verdedigers van hoog niveau zoeken is voor de bondscoach een prioriteit, want de verdediging is toch nog nog een werkpunt. Maar een speler met zo weinig ritme? En Tedesco is niet de enige die gek van hem is. Roberto Martinez riep hem ook al op.

En toen Vincent Kompany coach werd van Burnley was Al-Dakhil één van de eerste spelers die hij contacteerde voor een transfer. De in Bagdad geboren Al-Dakhil werd bij Standard omgeschoold van aanvaller naar verdediger. Intelligent en snel, maar onder Luka Elsner ging hij geen kansen krijgen en dus trok hij naar STVV.

Kompany zag het meteen

Daar groeide hij al snel uit tot één van de beste verdedigers van België en Kompany kwam hem halen voor vijf miljoen euro. Gezien zijn leeftijd, profiel en talent is hij een erg interessante speler om mee te werken", zei Vince The Prince daar toen over. "Ik zie nu al ontzettend veel aspecten waarin hij, met slechts wat kleine verbeteringen hier en daar, nog comfortabeler kan worden. En dat kunnen we vrij snel realiseren."

Vorig seizoen sukkelde hij wel met een vervelende spierblessure die ook heel zijn voorbereiding op dit seizoen in de war stuurde. Daarna werd hij dan ook nog eens ziek. Maar het is ook al een teken dat hij meteen bij de kern van Stuttgart werd opgenomen van het moment dat hij fit was.

Verdediger die met ruimte in zijn rug kan spelen

Ze betaalden dan ook nog eens 9 miljoen voor een geblesseerde verdediger. Waarom? Er zijn weinig verdedigers met zijn profiel: even snel als dat ze hard in de duels zijn. En dat is wat Tedesco nodig zal hebben de komende maanden: een verdediger die met ruimte in zijn rug kan spelen.

Daar schort het toch wat aan, want als de Rode Duivels hoog willen spelen, moeten ze ook verdedigers hebben die dat kunnen en aandurven. In principe ziet Tedesco hem dan ook als basisspeler, als hij straks ook elke week bij zijn club speelt...