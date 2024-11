Club Brugge heeft er weer een nieuwe Rode Duivel bij: Joaquin Seys laat zich uit over eerste selectie en doet nog opvallende onthulling

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlandperiode. Joaquin Seys werd voor de eerste keer opgeroepen. Vroeg, maar zeker niet onverdiend. De jonge vleugelverdediger reageerde nu ook zelf op zijn selectie.

De Rode Duivels nemen het binnenkort op tegen Italië en Israël in de Nations League. Bondscoach Tedesco maakte zijn selectie bekend op vrijdag.

Met enkele verrassingen. Zo is Romelu Lukaku er plots weer bij. Ook Joaquin Seys is een nieuw gezicht in de groep. Zeker niet onverdiend: deze week speelde de verdediger van Club Brugge nog een zeer goede wedstrijd in de Champions League tegen Aston Villa.

"Toen ik uit een meeting over de komende wedstrijd tegen Beerschot kwam, scandeerde iedereen plots mijn naam in het Basecamp in Westkapelle. Toen had ik door dat ik erbij was", vertelde de kersverse Rode Duivel trots bij Het Nieuwsblad.

"Ik had met Max (De Cuyper n.v.d.r.) wel al eens gepraat over de Rode Duivels, maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gebeuren. Al hoopte ik er uiteraard wel op", geeft hij toe. "Hier droom je van als kind hè. (lacht)"

"Weet je dat we vorige maand wel even hoopten dat ik erbij zou zijn, of toch bij de Jonge Duivels. De voetbalbond had toen mijn nummer aan Club Brugge gevraagd, maar uiteindelijk kreeg ik telefoon van Gill Swerts om uit te leggen dat ik niet geselecteerd was", onthult hij. "Een kleine teleurstelling toen, al begreep ik het wel. En dit maakt alles goed."